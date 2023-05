JOHNSON, Diane Lavoie



Par un jour de printemps, le 30 avril 2023, Diane Lavoie Johnson a choisi de prendre paisiblement et sereinement son envol à l'âge de 69 ans. Elle est allée rejoindre son défunt époux Steve Johnson, le Grand Amour de sa vie; à la même date que leur 46 ième anniversaire de mariage, moment hautement significatif pour elle. Elle était domiciliée à Lévis, secteur St-Étienne-de-Lauzon. Elle était la fille de feu Isabelle Drapeau et de feu Léonel Lavoie. La pleurent ses filles adorées Julie (Simon Aubé), Mélissa (Étienne Doyon) ainsi que ses petits-enfants qu'elle chérissait tant Florence Aubé, Alexis et Victoria Doyon. Elle manquera à son frère Nil (Aline Dionne), sa nièce Annie et ses petites-nièces Eugénie et Béatrice. Sont aussi attristés par sa perte: sa belle-mère Dame Yvette Gagnon (feu Gérard Johnson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Johnson: feu Harold (Marcelle Gagné), feu Linda, feu Eddie (Jeanne Clark), Maureen (Carole Lambert), Carl (Marie-France Pesant), Allan (Martine Pelletier) et Danny (Angélique Duguay). Une pensée pour ses cousins (es) des familles Lavoie et Drapeau, nombreux neveux et nièces ainsi que d'innombrables amis. Elle était retraitée de l'Université Laval. Remerciement spécial à sa grande amie et aidante naturelle Jacqueline Baril. Une attention également pour son amie de longue date Thérèse Martin. Diane était une épouse, une mère, une sœur, une mamie et une amie très loyale. Elle était une femme ricaneuse, sociable, douce, patiente, positive, authentique et respectueuse. Elle lègue d'inestimables souvenirs d'amour et d'amitié à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de la côtoyer. La famille tient à remercier chaleureusement son Médecin de Famille Dre Paule Laflamme de même que l'équipe des soins palliatifs du CLSC St-Romuald (Annie-Claude Bouchard, Cindy Prudhomme et Dr Gilles Caron). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales https://www.braintumour.ca/fr/ .La famille vous accueillera auà compter de 14h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 13 mai à compter de 17h00 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".