TANCRÈDE, Martine



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 mars à l'âge de 71 ans est décédée, Martine Tancrède. Elle était la fille de feu Noëlla Bergeron et de feu Adrien Tancrède. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Turgeon (Randy Gordon), ses petits-enfants Nicolas et Laurence, ses soeurs : Ginette (Aurel Croteau), Francine, Monique, Sylvie (Serge Soucy), son frère Louis (Lyne Martineau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, l'équipe du CLSC de Laurier-Station, pour les services offerts, l'accompagnement ainsi que le dévouement du personnel.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Site web : fhdl.ca La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire :