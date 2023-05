PERREAULT POLIQUIN, Gisèle



Épouse, maman, belle-maman et grand-maman aimante et accueillante, elle nous a quittés le 13 avril entourée de ses proches à la Maison de la sérénité (Maison des soins palliatifs de Laval- MSPL) à l'aube de ses 92 ans. Malgré sa santé fragile, elle a pu faire ses adieux à son époux André Poliquin, son fils Bernard, sa belle-fille Sylvie Hétu et ses petits-enfants adorés : Marilou, Camille et Laurier Poliquin avant de nous quitter.Gisèle était sereine quant à son départ et avait exprimé le souhait de rejoindre ses parents, frères et sœurs disparus et particulièrement son fils ainé, Raynald, décédé accidentellement en 1966 à l'âge de 7 ans. La famille tient à remercier l'équipe de la Maison de la Sérénité pour les soins et l'accompagnement attentionné reçu lors de cette épreuve. Nous remercions également Diane Parent et Daphné Paquette qui furent ses " dames de confiance " au cours de la dernière année. Si vous désirez souligner la vie de Gisèle, un don à la Maison de la sérénité (Maison des soins palliatifs de Laval-MSPL) serait apprécié. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à partir de 10 h.