NORMANDEAU

Soeur Émilienne, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 2 mai 2023, à l'âge de 86 ans dont 64 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Émilienne Normandeau (en religion Sœur Jean-Maurice, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Albert Normandeau et de feu Marie-Anne Cloutier. Elle était native de Laurierville, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de Louis (Nicole Bergeron) et de Hilaire (Louise Bouffard). Elle laisse aussi dans le deuil tous ceux qui l'ont connue et aimée. La communauté et la famille recevront les condoléances à la Maison Louise-Élisabeth, 3, rue de l'Entente, Lévis,de 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du