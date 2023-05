FORTIER, Gisèle



À la résidence Côté Jardins, le 7 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Gisèle Fortier, épouse de feu monsieur Claude Lessard, fille de feu Philippe Fortier et de feu Marie Huot. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Janot (Lucie Allard) et feu France (Guy Martel); ses petits-enfants : Boby Lessard, Mélissa Lessard (Jesus Alberto Dupuis), Karen Martel et Lydia Martel; ses belles-sœurs : Lise Lessard (Claude Valois) et Denise Lessard (Jacques Duchesneau); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier énormément, tout le personnel de la résidence Côté Jardins pour les 3 dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Œuvres Jean Lafrance, 1390, route de l'Aéroport, Québec G2G 0L6, Tél. : (418) 681-3883, www.lesoeuvresjeanlafrance.ca