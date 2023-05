PELLETIER, Anne-Marie



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que lundi 1er mai 2023, à l'âge de 92 ans, aux soins intensifs de l'unité coronarienne de l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, s'est endormie dans la paix Anne-Marie Pelletier, fille de feu Joseph Pelletier et de feu Yvonne Darveau. Elle demeurait à Vanier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis Deslauriers (Michèle Plante), Sylvie Deslauriers (Daniel Robert), Richard Deslauriers, Céline Deslauriers (Jean Bernard) et Luc Deslauriers; ses petits-enfants : Mélanie Robert (Pier-Yves Genest), Stéphanie Deslauriers (Martin Auclair), Julien Deslauriers, Katerine Robert (Jordan Raymond-Robidoux), Joanie Deslauriers (Mathieu Daigle), Véronique Deslauriers (Kossivi Tona " Vivien " Afanglo), Rosalie Deslauriers (Louis-Charles Harvey-Collard), Florence Deslauriers et Laurie Bernard (Nina Verge); ses arrière-petits-enfants, qu'elle a bien chéris : Benjamin, Magalie, Noémie, Virginie, Daphnée, Gabriel et Fabiola-Jeanne; sa belle-soeur Mariette Morin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et amies. Elle est allée rejoindre ses frères, sa soeur, ses belles-soeurs et ses beaux-frères : feu Marcel (feu Rita Simard), feu Honorius (feu Brigitte Darveau), feu Lucien (Mariette Morin), feu Jules (feu Lucille Hébert), feu Georges (feu Hermance Gaudreau), feu Françoise (feu Alphonse Blanchet, feu Joachim Blanchet) et feu Fernand, frère mariste. La famille remercie le personnel des soins intensifs de l'unité coronarienne de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi que de l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la :le vendredi 19 mai 2023, de 18 h 30 à 21 h et samedi 20 mai 2023, de 11 h à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles par la suite. À la demande d'Anne-Marie, la famille vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des messes et des prières ou par des dons aux organismes suivants : Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org, Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.