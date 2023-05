DAIGLE, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 avril 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Denise Daigle. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Roy et de feu monsieur Lucien Daigle et la soeur de feu André, feu Jean-Guy et feu Jocelyne. Elle demeurait à Québec. Ses proches vous accueillerontà compter de 10h00 au centre commémoratif :et de là au cimetière Saint-Charles. Madame Daigle laisse dans le deuil de très grands amis : Jocelyn Carrier (Nathalie Racine); Louis Traversy et Céline Descôteaux ; leurs enfants : Carl (Carole Fortin) et Marie-Ève (Michel Ferland) et leurs quatre petites-filles : Méliane et Alexia Traversy, Héléna et Andréanne Ferland ainsi que Nicole Bélanger et plusieurs autres ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à un organisme de votre choix.