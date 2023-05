BAKER, Jerry



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jerry Baker, conjoint de feu madame Ginette Rochon, fils de feu madame Berdnadette Bédard et de feu monsieur Jean-Baptiste Armand Baker.Il laisse dans le deuil son fils Robert Baker et la mère de celui-ci : Gabrielle Lavoie. Il laisse également dans la tristesse sa sœur feu Rita; ses frères : feu André (Rosa), Henri (Huguette), Donald (Ginette), Eddy (Thérèse) et Michel (Louise), ainsi que son beau-frère : Pierre Dussault (Madeleine Lavoie).L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca