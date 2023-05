MASSÉ, S. Thérèse, CND

(S.S. Geneviève-du-Bon-Pasteur)



Au Domaine Mahonia à Québec, le 22 avril 2023, à l'âge de 94 ans, dont 69 ans de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Thérèse Massé. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Massé et de feu madame Alice Provencher, de Saint-Rosaire d'Arthabaska, Qc.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Thérèse laisse dans le deuil son frère Jules (Gisèle Vallières); des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. Soeur Thérèse est allée rejoindre dans la maison du Père ses deux sœurs : Anita (feu Maurice Mercier) et Juliette, CND.Les soeurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les Condoléances à compter de 13 h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres ayant desservis à l'Accueil Marguerite-Bourgeoys et au Domaine Mahonia pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne. Notre reconnaissance va également au personnel des services auxiliaires ainsi qu'au personnel soignant pour les bons soins prodigués avec respect et tendresse.