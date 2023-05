BÉRUBÉ, Clémence



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Clémence Bérubé à l'âge de 78 ans survenu aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg le 11 avril 2023. Elle était la fille de feu Rebecca Albert et feu Jean-Baptiste Bérubé. Les membres de la famille recevront les condoléances à :Elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine Bédard (Patrick Morin); ses deux petits-fils : William et Raphaël; sa soeur Gaëtane (Albert Pouliot); son frère Guilmont (Colette Ouellet); sa belle-soeur Nancy Bérubé (feu Gaétan) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était également la soeur de Marianne, Joseph, Paul, tous décédés. Sa fille tient à remercier sincèrement le personnel dévoué de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg ainsi que l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Limoilou (secteur Maizerets), en particulier monsieur Maksym Fuks, pour l'excellence des soins prodigués dans le respect de l'intégrité et la dignité de la personne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.