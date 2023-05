PERRON, Carmelle



Au CHSLD de la Vigie de Saint-Augustin, le 23 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Carmelle Perron, épouse de feu monsieur Paul-Armand Tessier. Elle était la fille de feu monsieur Rosaire Perron et de feu dame Marie-Jeanne Arcand. Elle était native de Saint-Alban. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h30 suivi d'L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Perron laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jean-Claude Duval), Francine (Jacques Naud), Claire (Denis Godin), Hélène (Jean-François Villeneuve), Pascale (Richard Robitaille) et Yvan (Josée Gariépy); ses treize petits-enfants: Magalie (Simon Beaulieu), feu Olivier, feu Amélie, Pierre-Olivier (Mégan Côté), Marie-Hélène (Eric Tessier), Marie-Noël (Benoit Sauvageau), Nicolas (Eve Lévesque), Barbara (Eric Provencher), Hubert (Amélie Floriot), Alexandra, Hugo (Marie-Christine Landry), Emilie (Keven Blouin), Thomas, Anne-Julie (Maxime Tanguay) et Antoine; ses vingt-six arrière-petits-enfants : Florence, feu Isaac, Julien, Victoria, Nathan, Alice, Noah, Félix, Samuel, Kate, Elie, Mia, Gabrielle, Marion, Gaël, Bianka, Miakim, Charles, Kelly, Elliot, Christophe, Logan, Olivia, Amandine, Alexis, Liam et Léa-Rose; ses frères et sœurs : Denise (feu Raymond Bourque), Gilles (Victoire Germain), Louise-Andrée (Marcel Hamel) et Bernard (Claudette Dussault); ses belles-sœurs : Simone (feu Jean-Louis Perron) et Patricia (feu Guy-Robert Perron); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, ainsi que les enfants de feu Guy Angers. La famille désire remercier le personnel et les bénévoles de l'établissement du CHSLD de la Vigie de Saint-Augustin pour les bons soins prodigués à notre mère et particulièrement à madame Mimi Marcotte, résidente, pour son dévouement et son humanité auprès de celle-ci.