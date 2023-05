L'HEUREUX LAVALLÉE

Jeanne D'Arc



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 17 avril 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc L'Heureux Lavallée, épouse de feu Henri Lavallée. Elle était la fille de feu Joseph L'Heureux et de feu Eugénie Bouchard. Elle demeurait à Saint-Just et depuis quelques années à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Robert Maranda), Charlotte (Réjean Gauthier), Michel (Line Roy) et Richard (Louise Dion); ses petits-enfants : Anne-Catherine (David Leclerc), Frédéric (Pascale Simard), Marie-Christine (Christian Laflamme), Isabelle (Jean-Philip Rochette), Maxime, Émilie (Emmanuel Gagnon), Alexandre (Maude Boivin Laframboise) et Vincent (Marie-Claude St-Pierre); ses arrière-petits-enfants : Alice, Renaud, Julianne, Olivia, Félix-Antoine, Rosemarie, Laurence, Delphine, Clara, Maxim, Florence, Émile, Simon et Margot. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciements particuliers au personnel soignant du Centre d'accueil St-Joseph ainsi que du Marronnier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera au complexede 11h à 13h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Just-de-Bretenières le dimanche 14 mai 2023 à 10h.