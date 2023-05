BERNIER, Louiselle



À la Résidence Charles-Couillard, le 24 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Louiselle Bernier, fille de feu Wilfrid Bernier et de feu Délia Carrier. Elle était la soeur de feu Julienne (feu Georges Simard), feu Cécile et de feu Jean-Guy (feu Thérèse Fournier). Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Charles-Henri (feu Émiliette Laforest), Madeleine (feu Paul-Émile Carrier), Raymond (Nicole Poulin), Françoise (Charles-Eugène Blanchet), Gabrielle (feu Martin Vachon), frère Wilfrid Aimé, Pierre-Julien (Françoise Bilodeau); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Charles-Couillard pour les bons soins qui lui ont été prodigués, aux intervenants du CLSC pour tout ce qu'ils ont fait afin de lui rendre la vie plus confortable et enfin au Dre Noémie Goyette pour son humanisme. Nous désirons également remercier madame Simone Marcoux qui l'a accompagnée durant les dernières minutes de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles-Couillard, 20 avenue Saint-Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0.où la famille sera présente pour vous accueillir une heure avant la cérémonie.