THIBEAULT, Laurier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mai 2023, à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Laurier Thibeault, conjoint de madame Gisèle Pelletier. Il était le fils de feu Jules Thibeault et de feu Rose Paquet. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy, France (Denise Bélanger), Chantale (Louis Levesque) et Stéphane (Sylvie Desnoyers); les enfants de sa conjointe : Dany Kérouac et Valérie Kérouac (Marco Lefebvre); ses petits-enfants : Pascale-France (Jessica Privé), Tommy (Didier Robert-Lacroix), Marie-Julie et Jean-Philippe; son arrière-petit-fils Nathan; les petits-enfants de sa conjointe : Tristan, Annabel et Méderic; ses soeurs : feu Jaqueline Thibeault-Godin et Gisèle Thibeault (Jules Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa conjointe Gisèle qui en a bien pris soin jusqu'au bout. Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune exposition ni funérailles. La disposition des cendres se fera ultérieurement, en privé, avec la famille proche seulement.