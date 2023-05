RANCOURT, Daniel



À son domicile, le 20 avril 2023, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Daniel Rancourt, fils de feu madame Bibiane Roy et de feu monsieur André Rancourt. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Émile à 14 h 30. Il laisse dans le deuil son frère Steve (Mylène Deneault); ses neveux: Samuel (Geneviève Simard-Gaudette) et Jean-Michel (Shanny Cuillerier); sa petite-nièce: Claire ainsi que sa tante Jocelyne Roy (André Lamontagne) et son oncle Paulin Roy, ses cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil Lorraine Gilbert, conjointe de son père. La famille tient à remercier madame Camille Auclair ainsi que madame Huguette Bluteau pour s'en être si bien occupé pendant toutes ces années.