POIRIER, Monique



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Monique Tremblay, épouse de monsieur André Poirier, fille de feu Alma St-Gelais et de feu Raymond Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 16 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André Poirier; ses enfants : Steve (Virginie Cousin) et Nadia (André Delisle); ses petits-enfants : Anthony Poirier, Claudia Poirier (Francis Patry); son arrière-petit-fils Nate Patry et un arrière-petit-enfant à venir; les enfants de Virginie Cousin : Aube et Karelle; le fils d'André Delisle : Jean-Philippe et ses enfants : Charlie et Antoine; ses frères et sœurs : Fernand, Fernande (Maurice Dery), feu Françoise, Reine, Marcelle (Nelson Bouchard), Nicole (Pierrette Bisson), Donald et Bertrand; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Poirier : Jean-Guy (Nicole Perigny) et feu Micheline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, enfants et amis de la rue William-Stuart et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, www.cancer.ca.