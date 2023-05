McLEAN, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse McLean, épouse de Jean-Paul Blouin, fille de feu Georges McLean et feu Éva Bouchard. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Daniel (Charlotte Boulanger), Réjean (Delbie Jacque) et Sylvie (feu François Roux); ses petits-enfants : Stéphanie, Jean-Benoît, Charles et Alexandre; ses deux arrière-petites-filles : Océanne et Coraly; ses frères et soeurs : Yolande, Jacqueline, feu Albert, feu Antoinette, feu Roger et feu Fernande; ses beaux-frères et belles-soeurs : Paul Thivierge, Marcel Gauthier, Claire Fournier, feu Léo Breault, feu Maurice Blouin et feu Yvette Castonguay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux médecins et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au :le samedi 13 mai 2023 à compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille par le biais de notre site www.groupegarneau.com le samedi 13 mai à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".