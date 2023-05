CARON, Réjean



À l'IUCPQ de l'Hôpital Laval, le 27 avril 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Réjean Caron, époux de dame France Morasse. Il était le fils de feu M. Emmanuel Caron et de feu dame Carmen Parent. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele samedi 13 mai 2023 de 9h à 10h50. Un hommage suivra en la chapelle du salon à 11h. Il laisse dans le deuil outre son épouse France; ses enfants : Marie-Ève et Marc-André (Mélissa Girard); ses petits-enfants : Raphaël, Olivier, Louis-Félix et Léa; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Sylvain (Lise Lemieux), Agathe (Henri Talbot), Brigitte (Jacques Rodrigue) et Bruno (Chantal Giroux); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Morasse : Andrée (Jean Dorval), Louis (Laurence Julien), Guy (Julie Moffett) et François (Annie Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org