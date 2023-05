MÉTIVIER, Jean



À son domicile, le 2 avril 2023, à l'âge de 70 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean Métivier, époux de madame Francine Lelièvre, fils de feu madame Georgette Gauvin et de feu monsieur Marc-Aurèle Métivier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 10 h à 14 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Dominic (Évelyne Poulin-Trépanier), Jean-François (Valérie Beauchesne) et Marie-Hélène (Etienne Roy); ses petits-enfants : Élisabeth, Alexis, Elliot, Félix et Florence; ses frères et soeurs Yolande (Pierre Fontaine), Louise (Pierre Bouffard), Marcel (Francine Dompierre) et Benoit (Linda Miller); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lelièvre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'aide Villa St-Léonard, téléphone : 418-337-8808, site web : www.villa-st-leonard.org. Des formulaires seront disponibles sur place.