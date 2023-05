DIONNE, Michelle



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 mars 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Michelle Dionne, conjointe de feu Paul-Émile Thibault, fille de feu madame Gracia Ouellet et de feu monsieur Onésime Dionne. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Mathieu-de-Rioux. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Valérie (feu Lionel Jean), Claudine (Élias Gaudreau) et Danielle; ses neveux et nièces : Christine, Lise, Doris, Pierre, Marc, Jean-Marie, Denis, Gaston, André, Carol, Jean-Pierre, Carl, Gilles et Luc, ainsi que leurs conjoints-conjointes et enfants; de même la famille de Paul-Émile Thibault et plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée dont son conjoint des dernières années Paul-Émile, ses parents, ses frères Fernand (feu Marielle Carroll) et Jean-Eudes (feu Cécile Gaudreau), ainsi que son neveu Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec et/ou à la Société de recherche sur le cancer. Site web: www.societealzheimerdequebec.com,Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.