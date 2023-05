LACHANCE, Yvette Prévost



À l'Hôpital St-Sacrement, le 25 mars 2023, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Yvette Lachance, épouse de feu monsieur Rolland Prévost, fille de feu madame Alice Côté et de feu monsieur Hector-Olivier Lachance. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après les funérailles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Benoît Savard), feu Gisèle (feu Jean-Marie Bélanger), Lucien (feu Agnès Leiba, sa conjointe Pierrette Lefebvre), Yves (Lucie Blanchet), feu Michel (France Pleau), Monique (Denis Laferrière), Suzanne (Heinrich Peyer), feu Jean-Marc, Jean-Louis et Claude; ses petits-enfants: Paule Savard (Benoît Drolet), Louis-Éric Savard (Giay Ba Ta), Frédéric Prévost (Nathalie Deschènes), Philippe Prévost, Julie Prévost (Dominic Giguère), François Prévost (Michelle Mann), Guillaume Prévost (Marie-Ève Harpin), Christine Laferrière (Frédérick Lambert), Johanne Laferrière (Patrick Hamel), Michaël Prévost, Jonathan Prévost, Charles-Alexandre Prévost et Stéphanie Prévost (Dominic Alie); ses 14 arrière-petits-enfants; sa soeur unique Madeleine Lachance (feu Eugène Dontigny); les enfants de celle-ci: François, Michel et Hélène Dontigny; ses neveux et nièces des familles Prévost et Turgeon ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement son neveu François pour toute l'aide apportée au cours des 10 dernières années ainsi que le personnel du 7 ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.