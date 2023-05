FRIGAULT, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Saint-Raymond, le 1er novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jacqueline Frigault, épouse de feu monsieur Raymond Bouchard, fille de feu Olivette Morissette et de feu Gérard Frigault. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Dany Sheehy), Nathalie (Benoît Hardy) et feu Jean-Marc; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Marguerite (Michel Renaud), feu Thérèse (Douglas N. Harding), Céline (Gilles Nolin), feu Louise (feu Benoît Picard), Pierre (Céline Rondeau), Philippe (Carol Van Tassel) et de Francine (Donat Thériault). Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.