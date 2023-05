AUDET, Robert (Bobby)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 avril 2023, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Audet. Il était le fils de feu madame Marie-Louise Fradette et de feu monsieur Odilon Audet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h15 à 17h15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil son fils Pierre et sa fille Nathalie (Marcel); sa belle petite puce, comme il aimait tant l'appeler, Alexandra; ses soeurs Thérèse (feu Anthony) et Cécile (Paul); ses beaux-frères et belles-soeurs : Vital (feu Simone), Uldège (Lise), Réjean (Lise), Jacques, Rhéault (Nancy), Cora (feu Marcel), Madeleine (Jean-Guy) et Rolande (Jean); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre Aline et son frère Maurice, qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, tout spécialement Éric, son voisin là où il demeurait, qui a pris bien soin de lui lors de son hospitalisation. Remerciements également à tous les autres membres du personnel pour les bons soins prodigués. Merci à Johanne, sa voisine, qui a toujours gardé un œil sur lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe, 123, rue Saint-Pierre, Montréal, Québec, Courriel : info@fondationjeanlapointe.org