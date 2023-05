POULIN, Clément



À l'Hôpital de Saint-Georges, le vendredi 21 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Clément Poulin, fils de feu madame Adélina Morin et de feu monsieur Georges Poulin. Il demeurait à Saint-Camille-de-Lellis.La famille recevra les condoléances à la salle du :le samedi 13 mai 2023 de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il était le frère de : feu Germain (feu Marie-Paule Talbot), feu Ghislaine, feu Clémence (feu Marcel Pouliot), feu France (feu André Poulin), feu Jean-Marc (feu Laura Hertzberg), feu Norbert, Céline (feu Gaston Demers), Huguette (feu Georges Drapeau), Richard (Clothilde Lapointe), feu Louisette (feu John McGillis), Jacques (feu Lily Duval), feu Rénald, feu Charlotte (Don Litvak), Hugues (Lise Pouliot) et feu Michel. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de la Villa du Moulin de Saint-Joseph-de-Beauce et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'Hôpital), 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8.