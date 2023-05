À la défense du bon, parler français

Au risque de me faire traiter de boomer ou de pépé la virgule, je vous avoue que je suis de plus en plus choqué de l’anglicisation diffusée sur nos ondes, sans autre justificatif que d’être à la mode. Je parle ici de nos vedettes et de nos publicitaires.

Un des exemples les plus choquants nous vient d’une publicité qui utilise la célèbre chanson d’Édith Piaf « La vie en rose », en français d’abord, puis inexplicablement en anglais ! Pourquoi être aussi incompréhensible qu’irrespectueux de l’un de nos joyaux de la chanson francophone ?

Quoi dire en plus de tous ces animateurs et invités qui « pour faire peuple » truffent leurs commentaires d’expressions anglaises ? Espérons que le nouveau protecteur de la langue française saura les convaincre que le bon parler français devrait être une norme et une fierté, et non un snobisme.

Un pure-laine

Je ne peux que vous donner raison, tout en me demandant quelle action d’éclat il faudrait faire pour que les gens comprennent l’urgence de la situation, et qu’au minimum, chacun fasse l’effort personnel de respecter sa langue.