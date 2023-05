GALLANT, Diane



Au Pavillon Bellevue, le 23 avril 2023, à l'âge de 75 ans et 1 mois, est décédée madame Diane Gallant, fille de feu madame Antoinette Lévesque et de feu monsieur Charles Gallant. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa sœur Lise, son frère Jean-Claude (Denyse Body). Elle est allée rejoindre son frère feu Clarence " Bob " (Lise Houde). Elle laisse également dans le deuil ses neveux : Jean-François et Pascal.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.