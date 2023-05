COUETTE, Suzanne Jean



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Suzanne Jean, épouse de feu monsieur Raymond Couette. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Jean et de feu dame Hénédine Vaillancourt. Elle demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. La famille accueillera parents et ami(e)s àLes cendres seront déposées au Columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Marcel Falardeau), Bernard (Sylvie Gagnon), Gisèle (Sylvain Beaumont), Sylvain (Nancy Leblond), ses petits-enfants : Katia et Caroline Falardeau, Lydia et Éloïse Couette, Jérôme Couette, Émilie et Laurie Beaumont, Ann-Sophie, Olivier et Marc-Antoine Couette et leur conjoint(e), ses 9 arrière-petits-enfants : Mathis, Maëly, Noah, Malik, Louka, Brooklyn, Élisabeth, Léopold et William. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Pauline (feu Émilien Aubé) et Lucille (feu Raymond Talbot). De la famille Couette, elle laisse dans le deuil : feu Madeleine, (feu Jean-Benoît Turcotte), feu Jeanne (feu Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette Thibodeau), Lucienne (feu Florian Lachance), feu Jean-Charles (Marthe Levasseur), feu Berthe (feu Eugène Bilodeau), Louis-Marc (feu Jacqueline Lagrange). Sont aussi affectés par son départ ses filleul(e)s Raymonde Talbot et Yvon Couette ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, site internet : www.jedonneenligne.org/fondationhdm