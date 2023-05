LEBLANC, Priscilla Wingrove



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le samedi 18 février 2023, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée dame Priscilla Wingrove, épouse de feu monsieur Roger Leblanc. Elle était la fille de feu dame Bertha Mae Lynn et de feu monsieur William Alfred Wingrove. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses fils : Bill "William" (Janice Campbell) et Garry; ses petits-fils : Spencer (Élise Bernard) et Jason-Neil (Cathy Deschambault) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Jeanne et Cyril Tremblay; Roxane, Mathias et Sean Leblanc. Elle laisse également dans le deuil, sa fille de cœur & filleule Louise Paradis, ses belles-sœurs : Jacqueline Leblanc (feu André Galaise), Fabienne Houle (feu Jean-Paul Leblanc) et Jeannine Vaillancourt (feu Georges-Henri Leblanc); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.