JACQUES, Lucien



À Québec, le 4 mai 2023, à l'âge de 91 ans, entouré de ses proches, est décédé monsieur Lucien (Duc) Jacques, époux de dame Claudette Burns. Il était le fils de feu dame Germaine Bilodeau et de feu monsieur Jean-Baptiste Jacques. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses fils : Yogi (Sylvie Paquet) et Éric (Chantal Morissette); ses petits-enfants : Yasmine (Jérôme Turgeon-Thériault), Steffi, Joey (Geneviève Banville), Elliot (Sara-Jeanne Duchesne) et Benjamin; ses arrière-petites-filles : Florie, Brielle et Mélodie; sa belle-sœur Ghislaine Walsh (feu Jos Burns) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Laurent (Annette Caron); ses sœurs : Geneviève (Fernand Lepage), Marguerite (Lucien Laperrière), Jacqueline (Philippe Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Burns : Tommy (Lorraine Paquet), Jeanne, Violette (Marcel Alain), Jimmy (Madeleine Bilodeau) et Charlotte (Roger Deboisbriand) qui l'ont tous précédé. La famille désire remercier Dre Carole Cyr et Chloé Lévesque Gagné pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca