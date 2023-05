FAUCHER-CANTIN, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mai 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement et entourée de l'amour des siens Gisèle Faucher-Cantin, épouse de feu Raymond Cantin. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil sa fille : Nicole; son fils : Yves (Renée Robichaud); sa petite-fille : Marilyn (François Lambert); son arrière-petit-fils : Gaël Lévesque; ses sœurs : feu Denise (feu Gédéon Leclerc), Colette (feu Calixte Ferland), feu Jacqueline (Gustave Goulet), feu Louise (feu Bernard Fecteau) et Francine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin : feu Simone (feu Gustave Duval), feu Adrien (Cécile Bégin), Gisèle (feu Jacques Roberge), feu Rachèle (feu Roger Prévost), Ruth (feu Georges Lapierre), feu Claude (feu Denise Lapierre), Donald (feu Denise Boyer), Louisette (feu Jean-Claude Houde), Réjean (Réjeanne Roberge) et feu Clément (Lise Lacasse); ses filleules : France Noonan et Kathy Houde; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel de la résidence Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h 30.