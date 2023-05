Alouettes: des contrats à plusieurs joueurs

Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, a accordé des contrats à 10 joueurs de l'équipe, dont deux Québécois, jeudi.

Les Alouettes se sont entendus avec le centre-arrière David Dallaire du Rouge et Or de l'Université Laval. Il avait été le choix de deuxième ronde (13e au total) en 2023. L'équipe a aussi paraphé une entente avec le demi défensif Maxym Lavallée, choix de huitième ronde en mai dernier.

La formation montréalaise s'est également entendue avec Simon Sandberg, qui a été le cinquième choix au total lors du repêchage mondial de la LCF, et Rhys Byrns qui a été une sélection de deuxième ronde (14e au total).

L'équipe a aussi ajouté les joueurs nationaux Tysen-Otis Copeland, un demi défensif qui a joué avec l'Université de Montréal, Alec Poirier, un secondeur de l'Université Laval et l'Américain Kordell Rodgers, un demi défensif de l'Université Texas State.

La formation a également accordé des contrats à cinq ses choix au dernier repêchage.



Les Alouettes ont libéré le demi offensif japonais Taku Lee et le joueur de ligne offensive national Jakub Szott. Le secondeur national Chris Ackie a également annoncé sa retraite.

Début du camp d'entraînement dimanche

C'est ce dimanche que le camp d'entraînement des Alouettes s'amorcera, à Trois-Rivières.

«On a tous hâte d’embarquer sur le terrain avec tout ce qu’on a vécu pendant la saison morte, a souligné le directeur général Danny Maciocia, jeudi, lors de l'émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. Ça va faire du bien de parler de football et de nos joueurs.»

Avec un nouveau propriétaire, un nouveau président, un nouvel entraîneur-chef et un nouveau quart-arrière, les choses ont changé chez les Alouettes.

«C’est tout nouveau, a continué Maciocia. On a quand même un bon noyau en place, notre contenu canadien, le nombre de Québécois qu’on a déjà repêchés et qui font partie de l’édition des Alouettes de 2023. Mais ce sera un camp très compétitif et on doit aller chercher des réponses concernant les postes où on a perdu quelques effectifs pendant la saison morte.»