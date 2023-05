Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov pourront continuer de s'entraîner au Centre Claude-Robillard

Le champion unifié des mi-lourds Artur Beterbiev et l'aspirant mondial chez les lourds Arslanbek Makhmudov peuvent pousser un soupir de soulagement. Ils pourront continuer de s'entraîner dans le même gymnase au Centre Claude-Robillard selon nos informations.

Depuis la publication du Journal de Montréal la semaine dernière, les choses ont bougé en coulisses. Les responsables de la Ville de Montréal, propriétaire du Centre Claude-Robillard, ont notamment mené une enquête afin de connaître les raisons du litige dans ce dossier.

Au départ, le Conseil des sports de Montréal (CSM) avait décidé que le gymnase d'excellence sportive Montréal pourrait être utilisé uniquement par des athlètes amateurs. C'est le responsable du service aux athlètes et aux équipes du CSM, Frédérik Laberge, qui avait pris cette décision.

Il avait donné une semaine de préavis aux deux boxeurs et à leur préparateur physique, Andre Kulesza, pour se trouver un autre gymnase. À travers plusieurs discussions, on a compris que Laberge et Kulesza avaient un conflit de personnalités depuis quelques années.

De plus, il faut comprendre que Beterbiev et Makhmudov embauchent Kulesza qui doit trouver les plateaux sportifs où ils doivent parfaire leur condition physique. Ils utilisaient souvent le gymnase à des heures où il était vide. C'est ce qu'ils pourront continuer de faire dans les prochains mois.

Bonne nouvelle

C'est une excellente nouvelle pour Beterbiev (19-0, 19 K.-O) et Makhmudov (16-0, 15 K.-O.) qui se préparent pour des combats importants dans les prochains mois. Le poids lourd est en plein camp d'entraînement pour son duel du 1er juillet à Toledo, en Ohio. Pour l'occasion, il affrontera le Nigérien Raphael Akpejiori (15-0, 14 K.-O.) dans un choc présenté devant les caméras d'ESPN.

D'ailleurs, il a commencé ses séances avec des partenaires d'entraînement cette semaine. Il est maintenant assuré de pouvoir les faire dans des conditions optimales.

Pour sa part, Beterbiev montera sur le ring cet été alors qu'il affrontera son aspirant obligatoire WBC, l'Anglais Callum Smith (29-1, 21 K.-O.). Le mois d'août serait visé par les différents acteurs dans le dossier. Le duel pourrait avoir lieu à Montréal ou à Londres. C'est Top Rank qui a remporté l'appel d'offres la semaine dernière.