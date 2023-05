Avec 100 millions de Canadiens, méchant problème de logement en vue...

Une collègue me disait récemment qu’elle avait enfin compris les règles entourant le CELIAPP. Et elle n’était vraiment pas impressionnée.

Avant de swiper à droite, va falloir qu’elle demande : es-tu CELIAPP ou propriétaire ?

Parce que si jamais ça matche, mais que lui est déjà propriétaire d’une maison, elle ne pourra pas utiliser son CELIAPP pour acheter une résidence avec lui.

Pour citer le Robert, elle bade à l’idée de ne pas pouvoir s’acheter une maison... (bader : éprouver de l’inquiétude, de l’angoisse.)

Les jeunes ne sont pas les seuls à voir leur rêve brisé.

Les nouveaux arrivants non plus ne croient pas être capables de devenir propriétaires.

Ils ont raison d’être inquiets.

En 2022, l’abordabilité a atteint un creux jamais vu depuis 1985, selon la RBC.

Les prix ont explosé à cause de l’immigration et du vieillissement de la population.

100 millions d’ici 2100

Le patron de la Banque CIBC craint qu’on se dirige vers une crise sociale majeure si on augmente les seuils d’immigration de façon importante sans construire plus de logements.

Une crainte partagée par des experts, mais que les politiciens ne semblent pas prendre au sérieux.

Le Canada a le pire bilan du G7 en matière de logements disponibles.

Il faudrait construire 3,5 millions de nouvelles unités d’ici 2030 pour atteindre l’abordabilité, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Au Québec, il faudrait doubler le rythme de construction actuel pour y arriver.

Mais il manque 82 000 travailleurs dans le secteur de la construction.

Ottawa prétend qu’il souhaite recruter de la main-d’œuvre étrangère, mais les villes sont incapables de les accueillir... faute de logements !

Où sont les solutions ?

Dans le dernier budget québécois, la CAQ a annoncé un milliard $ sur 6 ans pour 1500 nouveaux logements abordables et pour accélérer la réalisation de 3300 logements déjà annoncés.

Pour l’ensemble du Québec, il manque 620 000 logements.

Sinon, pas grand-chose dans le budget pour faciliter et accélérer la construction. Pas grand-chose non plus pour que les municipalités puissent densifier leurs quartiers.

Rien de concret non plus dans le dernier budget fédéral.

À Montréal, le règlement surnommé le « 20-20-20 » est censé forcer les promoteurs à construire des logements sociaux, abordables et familiaux. Mais ça ne fonctionne pas. Et les pénalités qui leur sont imposées ne sont pas suffisantes pour que la ville construise elle-même du logement social.

Au moins, le chef conservateur Pierre Poilievre est au rendez-vous. Mais attention, il va sortir le bâton : des amendes pour les villes qui ne construisent pas suffisamment de nouveaux logements !

En fera-t-il la question de l’urne ?

Malheureusement, c’est plus facile de débattre de seuil d’immigration et de casser du sucre sur le dos de gens qui ne sont pas ici, plutôt que de s’attaquer à un problème majeur et très concret dans la vie des citoyens.

Au moins au Québec, on peut encore débattre des seuils... ce qui n’est pas le cas au Canada.