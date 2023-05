MORIN, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 avril 2023 à l'âge de 83 ans et 7 mois est décédé monsieur Lionel Morin, époux de madame Denise Flageol. Il était le fils de feu Michel Morin et de feu Noëlla Labonté. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères : Denise (feu Émilien Guay), Marcel ( Céline Delorme), Jean-Luc (Louise Beaumont), André (Gérardine Labonté), Clément (Edith Caron), feu Anne-Marie (Raymond Roberge) et Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Flageol : feu André (Marguerite Lampron), feu Hélène (feu Gaston Guillemette), Réal (Lisette Beaulieu) et feu Pierre (Thérèse Sévigny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués, ainsi que ceux qui ont soutenu et accompagné Lionel lors de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-Isidore ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera enà compter de 12 h.