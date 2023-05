LAVERDIÈRE, Denise



En Espagne, le 28 mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Denise Laverdière, épouse de feu monsieur Arthur Charest et conjointe de feu monsieur Pierre Rochette. Elle était la fille de feu Wilfrid Laverdière et de feu Joséphine Daigle. Elle était native de St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Josée-Anne Hamel) et leur fille Pénéloppe et Michel (Sylvie Daigle) et leurs enfants : Dave (Carolane Jacques), Étienne, Jordan (Kate Lacasse); ses frères et soeurs : feu Marcel (feu Thérèse Labelle), feu Yvonne (feu Marcel Bédard), Lucie (feu Fernand Sévigny), feu Suzanne (feu Georges Bélanger) (Julien Ouellet), Noëlla (feu Clermont Gagnon), feu Françoise (feu Rosaire Nadeau), Lise (feu Réjean Lemay), feu Adrien (Claire Lemay), Gertrude (Rénald Lemay); ses belles-sœurs: Sœur Liette Charest, Madeleine Trépanier (feu Lionel Charest); Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire