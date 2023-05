BELZILE, Léo



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 4 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Léo Belzile, époux de feu dame Aline Boudreault, fils de feu dame Germaine Houde et de feu monsieur Elzéar Belzile. Il demeurait à Saint-Férréol-les-Neiges.La famille vous accueillera aule lundi 15 mai 2023 de 13h00 à 15h00.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Denis (Johanne Paquet), Mireille (Réjean Samson), Claire (René Denis) et Lise (Andrew Von Holt); ses petits-enfants : Catherine (Andrew Gibel), Mathieu (Joanna Lewis), Marie-Andrée (Robert Davidson), Maxime (Marjolaine Nicolas), François (Véronique Gingras), Olivier (Katherine Richard), feu Julien (Sabrina Vermette), Rachel et Katerina; ses six arrière-petits-enfants : Harrison, John Denis, Emily, Thomas, Eliott, et Léane, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Les Jardins-de-la-Côte ainsi que celui de l'unité des soins du 3ième étage de l'hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Léo. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com