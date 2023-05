Les Hurricanes de la Caroline sont les premiers dans le carré d’as

À leur première présence en séries éliminatoires en cinq ans, les Devils ont été éliminés en cinq matchs au deuxième tour par les Hurricanes de la Caroline. À Raleigh, une victoire de 3 à 2 en prolongation des favoris locaux a planté le dernier clou dans le cercueil des «Diables».

Ce fut sans contredit la rencontre la plus serrée de la série, les quatre parties précédentes se terminant avec un écart de quatre buts ou plus. Ce n’est d’ailleurs que la seconde fois que les Devils étaient en mesure de déjouer plus d’une fois le gardien Frederik Andersen.

Le New Jersey a tout tenté pour demeurer en vie, prenant l’avance deux fois. S’amenant rapidement vers le filet, Dawson Mercer a redirigé le tir-passe de Timo Meier derrière le gardien danois en première période. Profitant de la présence au banc des punitions de Jesperi Kotkaniemi, Meier a lui-même redonné les devants aux Devils au deuxième vingt.

Or, les défenseurs des Hurricanes ont joué un rôle important au niveau de l’offensive. Jaccob Slavin a inscrit le premier des hommes de Rod Brind’Amour en début de deuxième tiers, puis Brent Burns a fait 2 à 2, 38 secondes avant la fin de l’engagement.

C’est Jesper Fast qui a marqué le but victorieux en prolongation. Le défenseur Jonas Siegenthaler pourra s’en vouloir, lui qui était au cachot pour avoir propulsé la rondelle de l’autre côté de la baie vitrée.

Au moins, l’entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff, aura vu ses protégés quitter la glace la tête haute. Mardi, il avait déploré le manque de vigueur de ses troupiers dans un revers de 6 à 1. L’instructeur a aussi fait confiance à Akira Schmid pour amorcer de match, après la déconfiture de Vitek Vanecek devant le filet il y a quelques jours.

Se révélant au grand jour durant ces séries, Schmid a fait ce qu’il a pu avec 36 arrêts. Andersen, quant à lui, s’est dressé devant 27 lancers.

Les Hurricanes atteignent ainsi la finale de l’Association de l’Est pour la première fois depuis 2018-2019. Ils avaient alors été balayés en quatre affrontements par les Bruins de Boston. Cette fois, les Panthers de la Floride ou les Maple Leafs de Toronto seront leurs adversaires.