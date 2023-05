Cheerleading: rien à envier aux Américains

Se qualifier pour une compétition internationale c’est bien, mais livrer sa meilleure performance dans la Mecque du cheerleading, c’est encore mieux. C’est ce qu’une équipe québécoise a réussi à réaliser, en se classant cinquième au monde.

• À lire aussi: [VIDÉO] Cheerleading: deux équipes de Québec sacrées championnes du monde

Les Mad Jockers du club ProCheer All Stars de Saint-Hyacinthe n’ont pas été intimidés en se présentant aux Cheerleading Worlds, à Orlando, en Floride, où plus de 11 500 athlètes venant de 18 pays étaient réunis à la fin d’avril.

«On n’a plus rien à envier aux Américains, assure la directrice générale et entraîneuse de ProCheer, Jessika Gardner. Ils sont vraiment bons, mais le Canada est très fort. On a de plus en plus de confiance.»

«Avant, on arrivait un peu avec un complexe, en se disant que les Américains étaient vraiment forts, ajoute celle qui en était à sa cinquième expérience aux Mondiaux. Là, on a prouvé qu’on était dans le coup. On a battu plusieurs équipes américaines.»

Meilleurs au Canada

Les membres de Mad Jockers âgés de 16 ans et moins ont été «exceptionnels» sur l’impressionnant complexe ESPN Wide World of Sports, aux dires de Mme Gardner. Ses protégés ont dominé les 14 équipes canadiennes présentes aux Mondiaux et se sont classés cinquièmes en finale dans la catégorie internationale mixte 6 sans élément de tumbling sur un total de 37 groupes (le niveau 7 est le plus élevé).

Les Américains ont monopolisé le podium, suivis par une formation anglaise et par des Mad Jokers qui avaient obtenu leur laissez-passer grâce à un triomphe au Cheerfest de Montréal en février.

Photo fournie par ProCheer All Stars de Saint-Hyacinthe, The Cheerleading Worlds

«À Orlando, on a aussi aidé le Canada à gagner le bronze pour la Coupe des nations, derrière les États-Unis et l’Angleterre. C’est comme le classement des pays aux Jeux olympiques», a précisé Mme Gardner.

«Ils ont offert leurs meilleures performances de la saison. En fait, il s’agit de loin du meilleur résultat de l’école en 16 ans», poursuit-elle.

Photo fournie par ProCheer All Stars de Saint-Hyacinthe, The Cheerleading Worlds

Un sport olympique

Mme Gardner avait 19 ans quand elle a fondé son organisme à but non lucratif, en 2016, avec 80 athlètes. Aujourd’hui, il y a près de 230 adeptes qui y sont inscrits.

«À l’époque, je pense que le sport féminin avait besoin de quelque chose d’abordable et c’était le cas il y a quelques années. Il y a aussi l’engouement avec les Jeux olympiques», avance la kinésiologue de profession.

Le cheerleading a été reconnu comme sport olympique en juillet 2021, une étape importante vers les Jeux de Los Angeles de 2028.

Photo fournie par ProCheer All Stars de Saint-Hyacinthe

L’image de cette discipline a beaucoup évolué. On est loin des meneuses de claque au football. On parle ici d’un mélange d’acrobaties, de gymnastique au sol, de sauts, de danse et de pyramides humaines.

«On fait du cheer de compétition avec une routine et on est jugé sur les éléments qu’on fait, explique Mme Gardner. [...] C’est inclusif, peu importe le talent, la flexibilité, la coordination, le corps, il y a une place pour que tout le monde brille.»

Un nouveau complexe

La pandémie n’a pas semblé ralentir la popularité du cheerleading. À plus forte raison, Mme Gardner en a profité pour éplucher les subventions disponibles et amasser de l’argent afin d’acheter un terrain et de construire un complexe d’entraînement, qui devrait ouvrir ses portes cet automne.

«Il y aura deux sols d’entraînement, un à l’extérieur, une salle de conditionnement physique, un espace café, énumère Mme Gardner, toujours aussi passionnée qu’il y a 16 ans. Ce sera vraiment sharp. On veut être la référence du cheerleading sur la Rive-Sud.»

▶ Le club ProCheer a aussi participé à la compétition internationale Summit, à Orlando. Les Quad Aces, formées de jeunes filles de 10 à 16 ans, sont passées à un cheveu de se qualifier pour la finale, mais ont dû se contenter du 13e rang (niveau 1). Puis, les Perfect Odds (U19 niveau 3) ont fini deuxièmes de la classe ouverte.