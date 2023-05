Colombie: un journaliste assassiné dans le nord du pays

Un jeune journaliste colombien, qui avait récemment travaillé sur une affaire de féminicide, a été assassiné dans le nord de la Colombie, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Luis Gabriel Pereira, journaliste et directeur du média numérique Notiorense, a été tué mardi par deux hommes circulant à moto dans la localité de Cienaga de Oro, dans le département de Cordoba, a annoncé la Fondation colombienne pour la liberté de la presse (FLIP). Les assaillants ont pris la fuite.

M. Pereira, 25 ans, travaillait comme journaliste depuis quelques mois seulement. Il avait lancé au début de l'année une page Facebook où il publiait des informations liées à l'ordre public, à la sécurité et aux affaires judiciaires, selon la FLIP.

«Il écrivait fréquemment sur sa plateforme au sujet des arrestations, des homicides et de l'augmentation de la violence à Cienaga de Oro. En plus de son travail de journaliste et de radiodiffuseur, il travaillait également comme chauffeur de moto-taxi», selon l'organisation.

M. Pereira avait récemment publié une série d'articles sur un féminicide commis dans la municipalité, dans lesquels il indiquait le nom de l'agresseur présumé.

S'il est confirmé que cet assassinat est lié à son travail, il s'agirait du troisième journaliste tué en Colombie au cours des sept derniers mois, dont deux dans ce même département. Dans ces deux derniers cas, les enquêtes n'ont pour l'instant rien donné.

«Nous condamnons et regrettons vivement l'assassinat du journaliste Luis Gabriel Pereira (...) qui avait récemment dénoncé les meurtres commis contre les femmes dans cette municipalité», a commenté sur son compte Twitter le ministre de l'Intérieur, Luis Velasco, qui a demandé à la justice «d'enquêter sur ces faits et de trouver les responsables».