Bénévoles d’Expertise (BE) a tenu le 27 avril dernier sa 4e soirée-bénéfice « Compétences en lumière » au cours de laquelle plus de 300 convives ont été éblouis et ont vu la lumière jaillir sur le bénévolat de compétences, neuf expertises partagées, les forces des OBNL, des bénévoles experts, mais surtout des profits de 98 358 $ qui permettront à BE de continuer à offrir gratuitement ses services d’accompagnement en gestion et en gouvernance aux OBNL et de développer des outils adaptés au milieu communautaire. Les services de Bénévoles d’Expertise sont offerts aux OBNL de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Sur la photo, de gauche à droite : Jérémie Clarke, administrateur au CA de Bénévoles d’Expertise ; Régis Michaud, président fondateur de RM Recrutement international ; Véronique Lemieux, présidente fondatrice d’Ascencio Gestion RH, tous deux coprésidents d’honneur de la soirée, et Isabelle Blackburn, présidente du CA de Bénévoles d’Expertise.

Saison de rêve

Photo fournie par les As

Les As de Québec, M15 AAA, ont connu une saison 2022-2023 digne de mention. En 55 parties, en saison régulière, ils ont maintenu une fiche de 45 victoires 7 défaites et 3 parties nulles, avec une offensive de 251 buts (pour) et une défensive de 116 bouts (contre). Lors des différents matchs auxquels ils ont participé, les As ont remporté 24 victoires et subi une seule défaite. Ils ont été couronnés champions des Tournois de Granby, de Sherbrooke, des séries éliminatoires de leur ligue LHEQ. Le couronnement ultime : La Coupe Chevrolet remise aux champions provinciaux M15 AAA de Lac St-Louis le 16 avril dernier (photo) Bravo aux joueurs, à l’entraîneur Jean-Philippe Côté, ses adjoints, Jean Christophe Gagnon, Danick Power et Sébastien Grenon, de même qu’à la gérante de l’équipe Catherine Demers.

C’est parti !

Photo fournie par Michel Déry

Alors que les clubs de golf annoncent progressivement leurs ouvertures pour la saison 2023, les performances de certains sont déjà au rendez-vous. C’est le cas de Michaël Giguère, de Lévis, directeur général des ventes du Groupe JD., qui a réussi, le dimanche 7 mai dernier, son premier trou d’un coup en carrière lors de sa première ronde de la saison. Son exploit est survenu au trou numéro 4 du club de L’Auberivière de Lévis, une normale 3 de 160 verges, qu’il a parfaitement négociée à l’aide de son fer 6. Sa conjointe, Laurie Gagnon (qui l’accompagne sur la photo) et Michel Déry ont été témoins de son exploit. Bravo Mike!

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée Genesis de Québec... Patrick Gosselin, président de Force G Communications... Brad Marchand, attaquant des Bruins de Boston de la LNH, 35 ans... Ima, chanteuse québécoise, 45 ans... Laetitia Casta, actrice française et mannequin, 45 ans... Pascal Dufresne, entraîneur-chef de l’équipe de hockey féminin des Titans du Cégep Limoilou, 49 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 62 ans... Gildor Roy, comédien, chanteur country et animateur, 63 ans... Renaud, chanteur français, 71 ans... Plume Latraverse, chanteur québécois, 77 ans... Nancy Greene, skieuse canadienne, 80 ans... Eric Burdon, chanteur britannique de blues rock (The Animals), 82 ans.

Disparus

Photo tirée de sa page Facebook

Le 11 mai 2020 : Jean Nichol (photo), 76 ans, de son vrai nom Louis Simoneau, chanteur, parolier et interprète québécois (Oh Lady Mary)... 2021 : Serge Bouchard, 73 ans, écrivain, anthropologue et animateur bien connu de Radio-Canada... 2021 : Rosaire Pelletier, 92 ans, ex-journaliste et ex-correspondant parlementaire de Radio-Canada à l’Assemblée nationale... 2021 : Bernard Lachance, 46 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2020 : Jerry Stiller, 92 ans, connu notamment pour la série Seinfeld et père de l’acteur Ben Stiller... 2019 : Fernand Butch Houle (assurances) de Sainte-Foy, 90 ans, qui a porté les couleurs des As pendant trois saisons de 1952 à 1956... 2016 : Katherine Dunn, 70 ans, romancière, journaliste, critique littéraire et poétesse américaine... 2014 : Barbara Knudson, 86 ans, actrice américaine... 2011 : Manuel Maître, 85 ans, journaliste québécois, d’origine champenoise, pilier du Mouvement parlons mieux... 2006 : Floyd Patterson, 71 ans, ex-champion boxeur poids lourds américain... 1985 : Chester Gould, 84 ans, bédéiste américain... 1981 : Bob Marley, 36 ans, auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain.