FERLAND THOMASSIN, Annette



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 23 avril 2023, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée dame Annette Ferland, épouse de feu monsieur Henri Thomassin. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Ferland et de feu monsieur Achille Ferland. Elle demeurait à Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30 etL'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Tite-des-Caps ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Jean-Pierre Guillemette), Raynald (Hélène Giroux), Ginette, Carmen, Rémi (Hélène Desgagné), Alain (Johanne Dupont) ; ses petits-enfants : Patrice Guillemette (France Létourneau), Marie-Claude Gariépy (Lodoïs Lutun), Guillaume St-Gelais (Caroline Quessy-Déry), Catherine Thomassin, Martin Desmeules (Mélanie Carbonneau), Audrey Thomassin (Maxime Verret) ; ses arrière-petits-enfants : Camélia et Julianne Guillemette, Maude et Pier-Olivier Paquet, James Verret ; sa belle-soeur Aline Ferland, tous les membres des familles Ferland, Lachance et Thomassin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins de la Côte et désire témoigner sa gratitude ainsi que sa reconnaissance au personnel en soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les soins et l'assistance qu'il a su prodiguer à notre mère et son soutien auprès de notre famille. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, boul. des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.