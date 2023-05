MATHIEU, Richard



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 avril 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Richard Mathieu, époux de madame Pierrette Magnan, fils de feu madame Rose-Anna Fortin et de feu monsieur Louis-Philippe Mathieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Outre son épouse Pierrette Magnan, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Steve Dubé); ses petits-enfants : Alexandre, Justin et Mathis. Il était le frère de feu Jacques (Anita Royer), Roger (Claudette Vézina), Marcel (Denise Belley) et Jean-Pierre (Céline Tremblay) et le beau-frère de Lynette (feu Denis Dulong), Réjean (Diane Aylwin), feu Jean-Guy (Pauline Mauger), Nicole (Serge Gagnon), Louise (feu Lucien Villeneuve), Alain, Denis (Francine Déry), Mario (Jocelyne Gervais), Francine (Serge Gingras) et Luc (Line Moreau). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Guy, Carole, Pierre, Diane et Ginette. La famille souhaite remercier le Dr Marc Samson, Myriam Jean-Maltais, ainsi que le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation. Des formulaires seront disponibles sur place.