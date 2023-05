GOSSELIN, Gisèle Têtu



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 15 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Gisèle Têtu épouse de feu monsieur Jacques Gosselin. Elle demeurait à Québec.Elle était la fille de feu madame Lorette Matte et de feu monsieur Edmour Têtu. Elle est allée rejoindre sa sœur Antonine (feu Dr. Louis-Philippe Allen) sa belle-sœur et ses beaux-frères. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Lise, Louis (Patricia Johnson), Jean (Céline Bélanger), Hélène (Yves Turcotte), Sylvie (Denis Boulet); ses petits-enfants: Alexandre Morel (Marie-Pier Noreau) Nicola Morel (Sarah-Maude Beauchesne) Félix et Bridget, Simon (Louise Gallien), Élise (Vincent Dufour) et Mathieu (Mélodie-Anne Drouin), Alexandre, Maude et Stéphanie Turcotte (Raphael Morin Lachance), Véronique (Carl Girard), Catherine et Marie-Pier Boulet (feu Alexandre Lepire) et également 14 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Geneviève (feu André Blais) plusieurs neveux, nièces, et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 19 mai 2023 de 18h30 à 21h, aude 9h30 à 10h30La famille tient à remercier, son amie Nicole Parizé, la Dre Marie-Christine Lacroix ainsi que le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec ou à l'organisme de votre choix.