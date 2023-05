TURGEON, Noëlla



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 4 mai 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Noëlla Turgeon, épouse de monsieur Jean-Marie Sylvain, fille de feu madame Desneiges Dubois et de feu monsieur David Turgeon. Elle demeurait à Saint-Janvier-de-Joly.La famille recevra les condoléances, en présence du corps,le jeudi 25 mai de 19 h à 21 h, ainsi quede 9 h à 11 h,L'inhumation se fera au cimetière St-Janvier-de-Joly. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Marie Sylvain; ses enfants : Gaétan (Liliane Drolet), Réal, Marielle, François (Ginette Bergeron), Francine (Julian Hesketh), Fernand (Nathalie Garon), feu Mario, Michel (Guylaine Baril), Louis (Colombe Gagnon) et Sonia (Serge Michaud); ses petits-enfants : Vanessa (Félix Mercier), Michaël, Antoine (Sarah Talbot), William, Olivier, Matthieu (Cassandra Quevillon), Guillaume Hesketh (Auriel Sloan), Andrei Hesketh, Félix, Renée et Zachary; ses arrière-petits-enfants : Noah Mercier et Jules Mercier; ses frères et soeurs : Thérèse (Enzo Piccinato), Aurélien (Huguette Bergeron), Claudette (Hain Tuin), Rita (Albert Bombardier), feu David (feu Laurence Caux), feu Noël (Lucille Lavigne), feu Daniel (Denise Gagné), feu Denis (feu Monique Bélanger), feu Ange-Aimée; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Oasis de Lotbinière, téléphone : (418) 728-2085, Site Web :https://www.oasisdelotbiniere.org/