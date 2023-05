LESSARD, Marguerite Vachon



Au CHSLD Marc-André-Jacques, East-Broughton, le 23 avril 2023, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée dame Marguerite Vachon, épouse de feu Martin Lessard. Celle-ci était la fille de feu Ernest Vachon et de feu Albertine Jacques. Elle demeurait à Tring-Jonction mais autrefois de St-Jules-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lauréat (Louiselle Cloutier), Robert, Normand (Solange Jacques), Fernand (Éva Roy), Thérèse (Maurice Cliche), Michel (Monique Labbé), feu Henri-Louis, Francine, Daniel (Nicole Lessard), Lucie (François Cloutier). Il en est de même pour ses 29 petits-enfants, 47 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. Elle était la sœur de feu Carmen (feu Philorum Lessard), feu Rose-Alma (feu Noé Savoie), Bernadette (feu Eugène Labranche), feu Thérèse (Lauréat Lessard), Suzanne (feu Louis Fillion), feu Marie-Marthe (feu Guy Rainville), feu Clément (Françoise Cloutier), Louis-Marie (Marguerite Roy). Elle était la belle-sœur de feu Mariange Lessard (feu Joseph Morin), feu Arthur Lessard (feu Alexandrine Giguère), feu Albert Lessard (feu Désanges Maheux), feu Rose-Alma Lessard (feu Azarie Lessard), feu Wilfrid Lessard (feu Lorette Nadeau), feu Irène Lessard (feu Patrick Lessard), feu Marcel Lessard (Thérèse l'Heureux), feu Jeanne D'arc (feu Dorillas Jacques), feu Bernadette Lessard (feu Émile Vachon), feu Jules-Aimé Lessard (feu Gisèle Poulin).La famille recevra les condoléances à la salle multifonctionnelle La Familia de Tring-Jonction, vendredi le 12 mai de: 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h et samedi le jour des funérailles à compter de 8 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Tring-Jonction) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/La famille désire remercier particulièrement madame Dannye Vachon pour l'attention prodiguée à notre mère à la Résidence Sainte-Famille de Tring-Jonction au cours des dernières années.