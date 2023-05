Dominique Scali remporte le Prix des libraires

L’auteure du roman Les marins ne savent pas nager, Dominique Scali, a remporté le Prix des libraires dans la catégorie Roman-nouvelles-récit Québec jeudi soir. Une «grosse cerise sur le sundae» pour la journaliste qui a d’abord douté qu’une brique de 700 pages au thème aussi éclaté rejoigne autant de lecteurs.

«C’est malade, je capote un peu, avoue Dominique Scali en entretien au Journal. C’est un livre qui m’a demandé beaucoup de temps, de sacrifices, mais je sentais que cela valait la peine, que je devais le faire, malgré des moments “mission impossible”. Ce prix est la confirmation que je n’étais pas folle, finalement (rires).»

La folie qu’elle évoque est celle d’une histoire d’aventures marines se déroulant sur une île lointaine, dans un 18e siècle alternatif, où ses personnages uniques tentent de survivre aux éléments.

Pour la petite histoire, l’idée de cet univers marin est apparue à l’auteure... alors qu’elle pleurait dans son bain! «Cela m’a fait penser à l’eau qui retourne à l’eau, puis à la Petite Sirène du conte de Hans Christian Andersen (de 1837). Je me suis imaginé des sirènes sans queue, sans tout l’aspect fantastique, et une île lointaine.»

«Juste le fait de l’avoir pondu et terminé, j’avais déjà un sentiment d’accomplissement très grand», poursuit l’auteure et journaliste au Journal de Montréal qui a eu besoin d’environ sept années de recherche pour écrire ce roman.

Recherches marines

La jeune femme de 39 ans a fait ses devoirs. Elle a beaucoup lu sur le sujet, a regardé de nombreux documentaires sur l’univers maritime et s’est plongée dans l’histoire de la vie telle qu’elle se déroulait au 18e siècle. Elle s’est même rendue à Terre-Neuve en 2019 pour approfondir ses recherches sur le terrain.

«J’avais l’intuition que cela pouvait toucher le monde», ajoute Dominique Scali.

La preuve de la crédibilité de son roman paru en août dernier aux éditions La Peuplade? De Gaspé à la Bretagne, en passant par les îles de la Madeleine, les gens qui croisent sa route croient dur comme fer «qu’elle vient du bord de l’eau».

«Cela m’a touchée que les gens qui ont beaucoup navigué aiment le livre», raconte la Montréalaise de naissance.

À quoi peut-on s’attendre pour son prochain roman? La récipiendaire du Prix des libraires explique que le thème viendra lorsqu’elle sera portée par «une nouvelle obsession».

– Dominique Scali a publié, en 2015, À la recherche de New Babylon (traduit en anglais et espagnol), dans lequel elle s’intéressait à l’époque du Far West.