WHITE, Lise



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 3 mars 2023, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Lise White, fille de feu madame Bernadette Pelchat et de feu monsieur Joseph White. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Vivian (Claude Robitaille), Edith (Fredy Roth) et Francine; son beau-frère Maurice Truchon; ses neveux et nièces : Sébastien Truchon (Julie Jones), Stéphanie Truchon (Sylvain Rodrigue), Mélanie Roth (Jean-François Leclerc), Simon-Nicolas Roth (Marie-Hélène Lacroix); ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à ses amies Catherine Rollier et Michelle Jacques pour leur soutien. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Remerciements au personnel du RPA Mgr Bourget et du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.