CÔTÉ, Léo



À Québec, entouré de sa chère épouse et de ses enfants, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Léo Côté. Il était l'époux depuis 61 ans de Jeannine Laliberté et le fils de feu Valère Côté et de feu Irène Cantin. Retraité de l'usine Stadacona (anciennement Anglo Pulp), il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 12 mai 2023 de 19 heures à 21 heuresde 8 h 30 à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre son épouse Jeannine ; ses enfants : Dany (Lucie Parent), Jean-François (Nicole Boucher) et Jean-Marc (Louise Côté) ; ses petits-enfants : Marie-Pier (Dave Dufour), Josée-Anne (Frédéric Rochette), Noémie (Xavier Chagnon), Laurence (Benjamin Lirette), Gabrielle (Raphaël Gaudreault-Gaboury) et Charles-Alexandre (Juliette Perron) ; ses arrière-petits-enfants : William, Rébecca, Raphaëlle et Magalie ; ses frères et sœurs : feu Léandre (Madeleine Gosselin), Jeannine (feu Réal Brochu), feu Marcel (Jeannette Drouin), Claude (Colette Roberge) et Lise (Jacques Brouard) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté : Marc-André (Micheline Rioux), feu Pauline, feu Denis (Mariette Roy) et Angèle (Louis Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel des soins palliatifs du CLSC La Source pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Auberivière, 485, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 0H6, tél. : 418-694-9316, https://lauberiviere.org/fondation/.