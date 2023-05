LAVOIE, Louiselle



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 mars 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Louiselle Lavoie, épouse de feu monsieur Raymond Morissette. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule same. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du Cimetière Saint-Charles à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Morissette (ses enfants Maya et Raphaël), les enfants de son conjoint Raymond : Serge Morissette (Marie-Josée Robert et leurs fils Maxime et Olivier), Josée Morissette (ses enfants Vanessa, Alexandre et Mickaël) et Jocelyn Morissette. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses très chères ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Lavoie a été confiée pour crémation à la