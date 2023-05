ROUSSEL, Jean



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean Roussel, survenu à Québec le 15 mars 2023. Il était le fils de feu Jeanne Fiset et de feu Henri Roussel. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances(Le stationnement est gratuit devant l'édifice.) Il laisse dans le deuil son épouse Monica Carrasco Pizarro; son frère Guy Fiset (Colette) et sa soeur Diane Roussel (feu Maurice Allison); sa belle-mère Norma Pizarro; ses belles-soeurs : Ximena Acevedo (Martin), Nancy Acevedo, Viviana Carrasco Carvallo, Karla Carrasco Carvallo ainsi que ses belles-soeurs au Chili; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à une proche amie, Hélène Perras, pour son soutien depuis de nombreuses années auprès de madame Pizarro et monsieur Roussel ainsi qu'aux membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.